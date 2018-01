Auto völlig ausgebrannt Das Fahrzeug stand auf einem Feldweg bei Rammenau. Am Sonntagmorgen brach plötzlich Feuer aus.

Bei Rammenau ist am Sonntagmorgen ein PKW ausgebrannt. © Foto: Rico Löb

Rammenau. Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagmorgen nach Rammenau gerufen. In der Nähe des Gewerbegebiets brannte ein PKW auf einem Feldweg. Der Pritschenwagen stand im vorderen Bereich komplett in Flammen. Die Feuerwehr rückte dem Brand mit Schaum zu Leibe und konnten die Flammen schließlich löschen. Trotzdem wurde das Auto völlig zerstört. Noch unklar ist, wie es zu dem Brand kam und warum das Fahrzeug an dieser Stelle auf dem Feldweg stand. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

