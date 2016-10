Auto und Pferd stoßen zusammen

Das Pferd war von einer Koppel entwichen und lief an der Fahrbahn entlang. © dpa

Niedercunnersdorf. Halbwegs glimpflich ging ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pferd in Niedercunnersdorf aus. Darüber informierte ein Polizeisprecher. Am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, befuhr demnach ein 71-jähriger Citroen-Fahrer die Obere Dorfstraße in Richtung Obercunnersdorf.

In einer Rechtskurve kam ihm plötzlich am rechten Fahrbahnrand ein reiterloses Pferd entgegen. Der Fahrzeugführer touchierte das Tier, wodurch am Pkw ein Schaden von etwa 2 000 Euro. Das Pferd wurde augenscheinlich nicht verletzt. Es war offenbar zuvor von einer gesicherten Koppel entwichen. (szo)

zur Startseite