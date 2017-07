Auto- und Fahrraddiebe unterwegs im Dreiländereck

VW Touran entwendet

Oybin. In der Nacht zu Samstag verschwand ein VW Touran in Oybin. Das sieben Jahre alte, schwarze Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen KR-AR 2011 und stand in der Hauptstraße. Der Eigentümer bezifferte den Wert des VW auf zirka 13 000 Euro. Die Soko Kfz hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet jetzt international nach dem Auto. (szo)