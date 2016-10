Auto und Fahrrad kollidieren in Weißwasser

Weißwasser. Am Freitag, gegen 10.30, stießen in Weißwasser ein Fahrrad und ein Auto zusammen. Nach Polizeiangaben fuhr die Autofahrerin auf der Lutherstraße und wollte nach rechts in die Gutenbergstraße abbiegen.

Dabei übersah sie eine 63-jährige Radfahrerin, welche auf dem Fuß-/Radweg in gleiche Richtung fuhr. Beim Abbiegen berührte das Heck des Fahrzeuges das Vorderrad des Rades, worauf die Radlerin stürzte und sich leicht verletzte.

Ein noch unbekannter männlicher Zeuge stand auf der anderen Straßenseite und beobachtete den Unfall. Dieser und weitere Zeugen des Unfalles beziehungsweise die Fahrzeugführerin des Pkw werden gebeten, sich im Polizeirevier Weißwasser zu melden. (szo)

Telefonnummer für Hinweise: 03576 2620

