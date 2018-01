Auto und Fahrrad kollidieren Vor wenigen Minuten ereignete sich in Pirna-Copitz ein Verkehrsunfall. Dadurch staut es sich auf der Stadtbrücke.

© Symbolfoto: Marko Förster

Pirna. Unfall an der Brückenschleife in Pirna-Copitz: Ein Auto und eine Fahrradfahrerin kollidierten am Montagmorgen an der Ausfahrt zur Fährstraße. Offenbar hatte der Autofahrer des Pick-Ups der Marke Dodge Ram die Radlerin übersehen, die an dieser Stelle Vorfahrt hat. Die junge Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Aktuell staut es sich auf der Stadtbrücke. Die Verkehrsbehinderung löst sich nur langsam wieder auf. Mehr Infos in Kürze. (szo)

zur Startseite