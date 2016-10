Auto überschlägt sich mehrfach In Wilsdruff wurde die Fahrerin eines Peugeot bei einem Unfall schwer verletzt. Und in eine Scheune wurde eingebrochen.

Die 18-jährige Fahrerin hatte sich mit ihrem Auto mehrfach überschlagen und war dabei schwer verletzt worden. © Roland Halkasch

Wilsdruff. Eine in ihrem Auto eingeklemmte Frau musste die Feuerwehr nach einem Unfall in Wilsdruff befreien. Die 18-Jährige war mit ihrem Peugeot am Sonnabend, kurz vor dem Mittag, auf der Nossener Straße in Richtung Limbach gefahren. In einer Linkskurve kam sie bei Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich mehrmals. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nach Polizeiangaben entstand Sachschaden von rund 1 500,- Euro.

Einen Polizeieinsatz gab es in Wilsdruff auch schon am Freitagabend. Da war entdeckt worden, dass an der Freiberger Straße in eine Scheune eingebrochen worden war. Die Täter waren in das als Lager genutzte Gebäude eines Dreiseitenhofes eingedrungen. Die Unbekannten entwendeten diverse Bauwerkzeuge im Wert von etwa 3 000 Euro. Laut Polizei entstand Sachschaden von rund 150 Euro. (szo)

