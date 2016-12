Auto überschlägt sich in der Ritterstraße Aus unbekannten Gründen ist das Auto auf einen parkenden Smart geprallt.

Ein Unfall hat sich am Sonntagabend in der Ritterstraße in Döbeln ereignet. Gegen 20 Uhr war die Fahrerin eines Opel aus bisher unbekannten Gründen auf einen Smart geprallt, der an der Straße abgestellt war. Das Auto wurde ausgehoben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nach bisher vorliegenden Informationen wurden die Fahrerin und ein Kind ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Döbeln war im Einsatz. Die Ritterstraße ist bis zum Räumen der Unfallstelle für Autos nicht passierbar. (DA/jh)

