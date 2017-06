Beim Wenden kollidiert

Ostrau/OT Zschochau. Die Straße Zum Spitzen in Richtung Steudten befuhr am Donnerstag gegen 5.35 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Kia. Kurz vor dem Ortsausgang wendete er in einer Rechtskurve, um in Richtung Ostrau zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Steudten entgegenkommenden Honda-Motorrad. Der Biker stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf rund 5000 Euro.