UPDATE Auto überschlägt sich auf der A 4 Am Dreieck Nossen ist ein Mann verunglückt. Er wurde schwer verletzt. Ein beteiligter Lkw ist zunächst weitergefahren.

Zwischen den A4-Anschlussstellen Siebenlehn und Dreieck Nossen hat sich in Fahrtrichtung Dresden am frühen Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. „Ein Autofahrer hat beim Einfädeln auf der Überfahrt von der A 14 auf die A 4 den Auflieger eines polnischen Lkw touchiert“, sagte Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion Dresden, auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Infolgedessen sei das Auto ins Schleudern geraten. „Es überschlug sich und blieb in einer Böschung auf dem Dach liegen“, sagte er. Der männliche Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. „Während des Einsatzes des Helikopters war die Autobahn komplett gesperrt“, so Geithner. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

„Der Lkw-Fahrer hat die Kollision offenbar nicht bemerkt und ist weitergefahren. Kollegen haben ihn bei Bautzen festgestellt und mithilfe eines Dolmetschers befragt“, erklärte der Polizeisprecher.

Über die Art und Schwere der Verletzung sowie das Alter des Fahrers konnte Thomas Geithner bis zum Redaktionsschluss keine Angaben machen. Dasselbe gilt für die Höhe des Sachschadens.

Der Verkehr staute sich auf der A 4 über mehrere Stunden auf mindestens fünf Kilometern. Aufgrund des Unfalls gab es auch Rückstau auf die A 14, zwischen den zwischen Nossen-Ost und Dreieck Nossen.

