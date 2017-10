Auto überschlägt sich Auf der B 6 zwischen Bischofswerda und Dresden hat es am Montagmorgen gekracht. Ein BMW landete auf dem Feld.

Das Auto landete auf dem Dach. © Rocci Klein

In Fischbach ist es am Montagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Aus bisher ungeklärten Gründen war der 52-jährige Fahrer eines BMW gegen 4.50 Uhr im Kreisverkehr an der B 6 von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Die Polizei vermutet, dass der Mann zu schnell unterwegs war.

Nach Aussage einer Sprecherin der Polizei wurde der Fahrer dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von schätzungsweise 1 000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (szo)

