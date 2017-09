Auto überschlägt sich

Demonstration in Bautzen Bautzen. Rund hundert Menschen sind am Sonnabendnachmittag durch Bautzen gezogen, um an die Ausschreitungen zwischen Asylsuchenden und Einheimischen vor einem Jahr zu erinnern. Die Polizei verzeichnete während des Versammlungsgeschehens keine nennenswerten Störungen. Am Rande kontrollierten Beamte einen 20-jährigen Passanten. Er war im Besitz von Haschisch. Ein 28-jähriger Mann äußerte zum Ende des Aufzuges an der Rosenstraße gegenüber Polizisten eine verbotene rechte Parole und widersetzte sich zunächst der polizeilichen Kontrolle.

Falschgeld in Putzkau Putzkau. Nach Hinweisen durch die Veranstalter bei einem Fest in Putzkau kontrollierten Polizeibeamte am Sonnabendabend einen 28-jährigen Besucher und stellen bei diesem gefälschte 50-Euro-Scheine fest. Einige davon hatte er bereits in Verkehr gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Unfallflucht in Bretnig-Hauswalde Bretnig-Hauswalde. Am frühen Freitagabend beobachteten Zeugen, wie ein Kleintransporter an der Weststraße in Bretnig-Hauswalde einen Verkehrsunfall verursachte und danach einfach weiterfuhr. Polizisten konnten den Fahrer feststellen und bemerkten schnell, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro.

Fahrraddiebe in Neukirch Neukirch. Diebe haben in der Nacht zum Freitag zwei hochwertige Fahrräder der Marke „Cube“ aus einem Fahrradgeschäft in Neukirch entwendet. Den Wert der entwendeten Fahrräder gab der Ladeninhaber mit insgesamt 3 500 Euro an.

Garageneinbruch in Radeberg Radeberg. Aus einer verschlossenen Garage an der Pirnaer Straße in Radeberg haben Diebe letzte Woche einen Kanister mit Benzin im Wert von rund 35 Euro gestohlen. Außerdem durchsuchten sie den dort abgestellten Pkw Toyota. Durch das Aufhebeln der Garagentür entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro.