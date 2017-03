Auto überschlägt sich

Symbolbild: Hier ist die Unfallstelle auf der Blockhausstraße. © Nikolai Schmidt

Görlitz. An der Blockhausstraße ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Darüber informierte Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz die SZ auf Nachfrage.

Ein 39-Jähriger fuhr dort mit seinem VW Passat an der Goethestraße in Richtung Blockhausstraße. Er kam beim Einfahren nach rechts an die Leitplanke. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Fahrspur wurde voll gesperrt; gegen 10.30 Uhr bestand die Sperre noch. Der Fahrer scheint laut Polizei unverletzt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,98 Promille.

Eine Umleitung führte über die Christoph-Lüders-Straße. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit insgesamt 14 Kameraden vor Ort. Vier Fahrzeuge gehörten zur der Berufsfeuerwehr und ein Fahrzeug zur Freiwilligen Feuerwehr. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (szo)

