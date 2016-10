Auto stürzt drei Meter hohe Mauer hinunter In Dippoldiswalde hat eine Frau eine Mauer überfahren und ist mit ihrem Suzuki auf einem Ford gelandet. Das Auto blieb senkrecht an die Wand gelehnt stehen.

Als das Foto entstand, hatte die Feuerwehr den Suzuki bereits aus seiner senkrechten Lage befreit. Die Fahrerin war die linke Mauer hinuntergestürzt. © Egbert Kamprath

An der Niedertorstraße in Dippoldiswalde ist Freitagmittag eine Frau mit ihrem Suzuki drei Meter in die Tiefe gestürzt. Die Frau fuhr aus noch ungeklärter Ursache vom Parkplatz der Maler GmbH den Hang hinab und überfuhr schließlich dort eine Mauer. Sie stürzte mit ihrem Wagen drei Meter hinab und landete auf einem dort geparkten Ford. Das Auto blieb senkrecht an die Wand gelehnt stehen. Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr die verletzte Frau befreien. (szo)

