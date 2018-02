Auto setzt sich in Bewegung

Einbruch in Gartenlauben

Reinhardtsdorf-Schöna. Unbekannte haben Ende der vergangenen Woche mehrere Lauben in einer Gartenanlage am Marktweg in Schöna aufgebrochen. Dazu hatten sie Fenster und Türen aufgehebelt. Aus einem der Gartenhäuser stahlen sie mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 300 Euro. Detaillierte Schadenangaben zu den weiteren betroffenen Lauben liegen noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro summieren wird.