Auto rutscht in den Straßengraben Zwischen Löbau und Bernstadt ist eine junge Frau mit ihrem Auto im Graben gelandet. Offenbar hat sie falsch reagiert.

Symbolbild © dpa

Löbau. Eine Autofahrerin ist mit einem Audi A 3 auf der S 129 bei glatter Fahrbahn in den Graben gerutscht. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigt, war die 18-jährige Fahranfängerin am frühen Sonntagabend von Löbau in Richtung Bernstadt unterwegs.

„Sie merkte, dass es glatt ist, und hat daraufhin gebremst, aber das führte offenbar zu dem Unfall“, so der Polizeisprecher. Etwa 500 Meter nach einem Bahnübergang kam sie von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben.

Verletzt wurde die junge Frau laut Polizeiangaben nicht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4 000 Euro. (szo/dab)

zur Startseite