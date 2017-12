Auto rutscht gegen Leitplanken Ein Fahrzeug ist auf der B115 in Rietschen verunfallt, nachdem die Fahrerin die Kontrolle darüber verlor. Es gibt zwei Verletzte.

Symbolbild. © Patrick Seeger/dpa

Rietschen. Bei einem Verkehrsunfall auf der B115 in Rietschen am Sonntagmittag haben sich zwei Frauen verletzt. Das teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mit. Die 34-jährige Fahrerin ist mit ihrem Auto in Richtung Stannewisch unterwegs gewesen, als sie offenbar aufgrund des Schneematsches mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Das rutschte anschließend gegen die links und rechts angebrachten Leitplanken und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin und ihre zwei Jahre jüngere Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. (szo/tc)

