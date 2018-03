Auto rollt auf Fahrgast

Riesa. In den Abendstunden des Mittwochs dieser Woche führte das Polizeirevier Riesa gemeinsam mit dem Jugendamt des Landratsamtes Meißen, dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung Riesa und dem Hauptzollamt Dresden Jugendschutzkontrollen in drei Gaststätten durch. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte vor Ort, die vierzig Personen kontrollierten. Sie stellten unter anderem jeweils sechs Verstöße gegen den Jugend- und Brandschutz fest.

Büro aufgebrochen

Großenhain. Am Mittwoch brachen unbekannte Täter zwischen 17 und 17.30 Uhr in ein Büro eines Einkaufmarktes an der Dresdner Straße ein. Sie begaben sich während der Geschäftszeit durch eine nicht verschlossene Tür aus dem Kundenbereich zu dem Geschäftszimmer. Dort brachen die Unbekannten gewaltsam den Zugang auf. Aus dem Zimmer entwendeten die Täter mehrere Zigarettenschachteln im Wert von ca. 200 Euro. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 50 Euro.