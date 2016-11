Auto-Ringtausch für einen guten Zweck Zwischenstopp heißt ein Projekt, das Süchtigen beim Neuanfang zur Seite steht. Dabei hilft auch ein Windparkbetreiber.

Autotausch für den guten Zweck: Ingmar Bürger von BKW übergibt Diakonie-Geschäftsführer Thomas Richter (Mitte) den Schlüssel für einen Dienstwagen. Dessen VW Golf bekommt Michael Heckel (rechts) für die Arbeit im Verein Bockelwitz. © André Braun

Seit nunmehr 18 Jahren drehen Windräder auf Bockelwitzer Flur ihre Flügel in den Wind. Seit ein Teil der Anlagen zu den Berner Kraftwerken (BKW) gehört, sind Mitarbeiter des Unternehmens auch sozial im Gemeindegebiet unterwegs. Sie erklären Sittener Schülern, was es mit alternativer Energiegewinnung auf sich hat und überraschen die Mädchen und Jungen der Kita Nikolaus in Polditz mit Süßem.

Nun war Windparkbetreuer Ingmar Bürger in einer ganz anderen Mission in Bockelwitz unterwegs. Sein Angebot lautete, mit einem Fahrzeug eine Einrichtung zwei Jahre lang zu unterstützen. Den Nutzern entstehen weder Kosten für Versicherung noch Unterhaltung. In diesen Genuss kommt jetzt Thomas Richter, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Döbeln. Der darf für die nächsten zwei Jahre seinen Dienstwagen – einen VW Golf – gegen einen Audi tauschen.

Der VW wiederum wird in Bockelwitz eingesetzt, und zwar auf dem Hof Nr. 3. Den bewirtschaften und beleben zurzeit die Stadt Leisnig, der Verein Bockelwitz Nr. 3 sowie die Diakonie Döbeln mit dem Projekt Zwischenstopp. Die Idee dazu lieferte eine Ärztin der Hochweitzschener Klinik. Sie war verzweifelt darüber, dass einige ihrer Patienten zwischen Schnellentzug und Langzeittherapie in ein Loch fallen. Denn auf die Anschlussbehandlung müssen manche Monate warten. Für Süchtige ist das eine Zeit mit hohem Rückfallrisiko.

Hier hat die Diakonie angesetzt und zunächst mit Unterstützung des Freistaates das Projekt begonnen. Neun Abhängige können auf dem Hof in Bockelwitz leben und sollen möglichst einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Ein Fachteam der Diakonie hilft dabei, Bürokratie zu bewältigen und die Freizeit zu gestalten. „Auch dafür wird das Fahrzeug benötigt. Denn in Bockelwitz selbst – das wissen wir alle – gibt es sonst weiter nichts“, erklärt Michael Heckel, der als Schatzmeister im Verein Bockelwitz Nr. 3 mitarbeitet.

Das Projekt Zwischenstopp ist nur bis Jahresende bewilligt gewesen. Der Landkreis überbrückt bis 31. Mai. „Dann hoffen wir wieder auf Unterstützung des Freistaates“, so Thomas Richter. Die Anträge seien gestellt.

