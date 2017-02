Auto rauscht über Kreisverkehr Am Eierberg bei Pulsnitz hat es am Sonnabendabend gekracht. Ein Rentner krachte mit seinem Auto in die Leitplanke.

Das Auto kam an der Leitplanke zum Stehen. © Rico Löb

Dichter Nebel hat am Sonnabendabend offenbar zu einem Unfall auf dem Kreisverkehr am Eierberg geführt. Ein 75-jähriger Mann war gegen 18.45 Uhr mit seinem Ford von Pulsnitz in Richtung Leppersdorf unterwegs. Am Kreisverkehr touchierte das Auto mehrere Richtungstafeln und blieb dann an der Leitplanke stehen.

Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Ford entstand ein Schaden von schätzungsweise 6 500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. (szo)

zur Startseite