Auto-Raub im Drogenrausch Das Bautzener Amtsgericht hat jetzt einen Syrer zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt – für mehrere Taten in Wilthen.

Die Szene ist krimireif: Ein Mann liegt scheinbar hilflos am Straßenrand. Als Menschen anhalten, um ihm zu helfen, steigt er in eins der Autos und fährt damit weg. Passiert ist das nicht etwa im Fernsehen, sondern im Juni dieses Jahres in Wilthen. Am Freitag wurde der Fall am Bautzener Amtsgericht verhandelt.

Der angeklagte 23-jährige Syrer erscheint mit einer Schutzmaske vor Mund und Nase. Er habe Grippe, begründet der schlanke Mann, der sich bemüht, Deutsch zu sprechen. Während der Verhandlung übersetzt jedoch eine Dolmetscherin. An jenem Tag hatte er mit Bekannten in einer Wilthener Wohnung Marihuana geraucht, berichtet der schlanke Mann, der Jeans, rote Sportschuhe, Kapuzenshirt und Lederjacke trägt. Danach habe er Angstzustände und Wahnvorstellungen gehabt. Mit dem Bus wollte Samir D., der in Syrien Journalismus studierte und bei seinem Vater in einer Autowerkstatt gearbeitet hat, zurück ins Wehrsdorfer Heim oder nach Bautzen fahren. An der Haltestelle an der Mönchswalder Straße sei es ihm so schlecht gegangen, dass er sich hingelegt habe. Danach wisse er nicht mehr viel, nur dass er plötzlich in einem Auto saß und das Gefühl hatte, dass jemand ihn töten wolle.

Ereignet hat sich Folgendes: Mehrere Leute hielten an, um dem jungen Mann zu helfen. Auch ein Ehepaar aus Demitz-Thumitz, das mit zwei Autos vom Tanken in Tschechien kam und nach Hause wollte. Beide stiegen aus. Der Mann telefonierte mit der Rettungsleitstelle. Inzwischen war Samir D. aufgestanden, lief hin und her. Plötzlich stieg er in den Suzuki des 54-Jährigen, in dem der Zündschlüssel steckte. Er startete das Auto und fuhr Richtung Mönchswalder Berg davon. Der Eigentümer und seine 44-jährige Frau versuchten, das zu verhindern, indem sie durchs offene Seitenfenster griffen. Ohne Erfolg. Sie wurden auf die Straße geschleudert.

Anwohner filmt das Ganze

All das zeigt das Video eines Zeugen. Der Mann wohnt in einem Block nahe des Tatorts und griff zur Videokamera, als er den jungen Mann an der Straße liegen sah. „Das gibt es selten, dass wir in einem Strafprozess ein Video haben. Es hat uns sehr geholfen, das ganze Tatgeschehen zu sehen“, lobt Richter Dirk Hertle. Erleichtert wurde das Verfahren auch dadurch, dass Samir D. geständig war. Mit dem entwendeten Auto kam er nicht weit. Auf dem Anstieg zum Jägerhaus landete er im Graben. Er habe den Unfall absichtlich verursacht, weil er sich umbringen wollte, sagt der Syrer dem Gericht. Obwohl das Auto auf dem Dach liegenblieb und Totalschaden erlitt, konnte der 23-Jährige aussteigen. Er ging ein Stück weg, wurde aber wenig später von Polizisten auf einer Wiese gefunden und festgenommen, wobei er sich wehrte, unter anderem mit den Füßen trat. Verletzt wurde dabei niemand, ergab die Befragung von drei beteiligten Polizisten vor Gericht.

Anders ist das beim Autobesitzer und seiner Frau. Er erlitt eine Hand-Stauchung, konnte eine Weile nicht richtig zugreifen, war etwa eine Woche lang krank geschrieben. Bei seiner Frau wurde die Knorpelmasse in der linken Schulter in Mitleidenschaft gezogen. Sie hat bis heute Schmerzen und Einschränkungen. Außerdem wird sie wegen psychischer Probleme einmal pro Woche in einem Traumazentrum behandelt. Aber auch dem Mann macht das Erlebte noch zu schaffen. Samir D. entschuldigt sich während der Verhandlung bei beiden.

Apathischer Eindruck

Dirk Hertle konstatiert an ihn gewandt: „Sie haben Menschen Angst und Schrecken eingejagt.“ Das Gericht geht jedoch nicht davon aus, dass die Tat geplant war. Der nicht Vorbestrafte habe nur die Gelegenheit genutzt. Ein Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie, der als Sachverständiger am Prozess beteiligt ist, attestiert Samir D. zur Tatzeit eine eingeschränkte Schuldfähigkeit aufgrund des Marihuana-Konsums. Untersuchungen hatten die Drogeneinnahme bestätigt. Auch mehrere Zeugen berichten, dass der junge Mann einen komischen, verwirrten, apathischen Eindruck machte. „Die Taten sind allein auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurückzuführen“, sagt sein Verteidiger und plädiert für eine Bewährungsstrafe.

Das Schöffengericht schließt sich aber dem Antrag des Staatsanwalts an und verurteilt den 23-Jährigen wegen Raubes mit vorsätzlicher Körperverletzung sowie wegen Unfallflucht und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Außerdem muss Samir D. den beiden Verletzten je 1 000 Euro Schmerzensgeld zahlen und das Verfahren bezahlen. „Alle Handlungen waren gefährlich. Sie haben Hilfsbereitschaft ausgenutzt und zu Vorurteilen gegen Flüchtlinge beigetragen“, sagt Richter Hertle. Das Urteil, gegen das noch Berufung und Revision möglich sind, will er auch als Abschreckung verstanden wissen.

