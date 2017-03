Auto rast über Spielplatz Die Serie der Verfolgungsjagden reist nicht ab. Diesmal endet die Flucht eines Zittauers im tschechischen Straßengraben.

Die Route des Flüchtigen durch die Stadt. Er fuhr durch Parkanlagen und streckenweise entgegen der Fahrtrichtung.



Es ist kurz nach Mitternacht. Eine Streife der Bundespolizei will am Montag den Fahrer eines silberfarbenen Mazda 323 in der Lessingstraße kontrollieren, weil der mit gestohlenen deutschen Nummernschildern unterwegs ist. Der folgt jedoch nicht der Aufforderung der Streife zum Halten und gibt stattdessen Gas.

Es folgt eine filmreife Verfolgungsjagd. Zunächst flüchtet der Fahrer mit seinem Wagen über die Theodor-Korselt-Straße in Richtung Buttighaus, umfährt die Poller, rast auf die Kreuzung, biegt entgegen der Fahrtrichtung in die Hammerschmiedtstraße ein, berichtet Polizeioberkommissar Alfred Klaner von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach.

Der Mazda überquert an der Blumenuhr den Stadtring und fährt in den Parkanlagen weiter in Richtung Ludwigstraße auf den Spielplatz gegenüber der Parkschule. Von dort rast der Mann auf den Stadtring in Richtung Ottokarplatz, wieder entgegen der Fahrtrichtung. Dabei versucht er einen zweiten hinzu geeilten Streifenwagen seitlich abzudrängen. „Ein Zusammenstoß konnte nur durch ein Bremsmanöver verhindert werden“, sagt Klaner. Über die Friedensstraße flüchtet der Mazdafahrer schließlich über die Grenze nach Polen und weiter nach Tschechien. Zu dem Zeitpunkt sind drei Polizeifahrzeuge mit fünf Beamten hinter ihm her.

Zwei Polizeifahrzeuge verfolgen den Flüchtigen auch hinter der Grenze weiter und können ihn in Tschechien stoppen. Der Fahrer gibt trotzdem nicht auf, fährt absichtlich in den Straßengraben und setzt seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizeibeamten sind schneller und können den Mann schließlich stellen. „Er versuchte sich der Festnahme zu widersetzen“, so die Bundespolizei. Die Handschellen klicken, und bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann polizeibekannt ist. Es handelt sich um einen 32-jährigen Deutschen aus Zittau. Durch einen Schnelltest erhärtet sich auch der Verdacht, dass er Amphetamine und Cannabis konsumiert hat. Dem nicht genug, der Zittauer besitzt keine Fahrerlaubnis und der Mazda war nicht zugelassen. Um zwei Uhr übergaben die Beamten den Festgenommenen der tschechischen Polizei. Sie war zunächst zuständig, weil die Festnahme auf deren Staatsgebiet erfolgte. Die sächsische Landespolizei ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Halsbrecherische Verfolgungsjagden gehören inzwischen zum Alltag im Dreiländereck. Erst Anfang Januar raste ein Skoda Fabia mit zwei Tschechen quer durch die Stadt, überfuhr rote Ampeln und gefährdete entgegenkommende Fahrzeuge, die gerade noch ausweichen konnten. Im November war es eine 33-jährige Zittauerin, die ohne Führerschein und mit Amphetaminen im Blut in der Friedrich-Haupt-Straße nach einer Verfolgungsjagd am hellerlichten Tag von der Bundespolizei gestoppt werden konnte. Im September verletzte sich ein Beamter an der Hand, als er durch einen Sprung zur Seite eine Kollision mit einem auf ihn zurasenden Mazda am Grenzübergang Friedensstraße verhinderte. Wenige Tage zuvor hatte ein polizeibekannter Pole kurz hinter dem ehemaligen Grenzübergang Chopinstraße nach einer Verfolgungsjagd ein Polizeifahrzeug gerammt, nachdem zwei Polizeiautos den Fluchtwagen eingekeilt hatten. Im Juli endete die Flucht eines Opelfahrers nach einer Verfolgung an einem Baum im Westparkcenter. Im Mai ging ein mutmaßliches Diebestrio nach einer Verfolgungsjagd samt einem in Polen zugelassenen Golf in der Neiße bei Leuba baden.

Insgesamt gab es in den vergangenen zwölf Monaten zehn Verfolgungsjagden in Zittau und dem Umland.

