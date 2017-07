Auto rast in Fußgängergruppe Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und fährt gegen einen Kinderwagen auf dem Gehweg. Ein einjähriges Mädchen stirbt. Der Unfallverursacher verlor die Kontrolle wohl wegen gesundheitlicher Probleme.

Rettungskräfte untersuchen den zerstörten Kinderwagens, der auf einer Brücke in der Innenstadt von Hagen liegt. © dpa

Ein Autofahrer ist in Hagen in eine Fußgängergruppe geraten und hat ein einjähriges Mädchen tödlich verletzt. Er hatte möglicherweise gesundheitliche Probleme. Es gebe konkrete Hinweise darauf, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen am Freitag.

Nähere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Nach dem Unfall am Donnerstag, der auch einige Gaffer anlockte, war dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden.

Der Mann war in der Innenstadt bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr von der Straße abgekommen und auf den Gehweg geraten. Eine Einjährige im Kinderwagen wurde so schwer verletzt, dass sie später in einem Krankenhaus starb. Ein vierjähriger Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt, eine 75 Jahre alte Frau leicht. Die 21 Jahre alte Mutter der Einjährigen erlitt einen Schock. Alle Verletzten kommen aus Hagen. Nähere Angaben über den Autofahrer machte die Polizei zunächst nicht.

Ein Sprecher bestätigte Medienberichte, wonach Passanten bei den Rettungsarbeiten zugeschaut haben. Die Einsatzkräfte seien aber nicht behindert worden. Einige hätten wohl auch mit ihren Handys gefilmt. Die Personalien dieser Passanten seien aber nicht aufgenommen worden. (dpa)

