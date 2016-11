Auto-Räuber zu Gefängnis verurteilt Bei einer Straftat im Sommer dieses Jahres in Wilthen hatte ein Syrer zwei Menschen geschädigt, die ihm helfen wollten. Sie leiden bis heute unter den Folgen.

Am Amtsgericht Bautzen wurde der Fall verhandelt. © Uwe Soeder

Zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren hat das Amtsgericht Bautzen am Freitag einen 23-Jährigen verurteilt. Der Syrer hatte im Juni dieses Jahres in Wilthen das Auto eines Mannes entwendet, der ihm helfen wollte. Dabei wurden der Fahrzeugeigentümer und dessen Frau verletzt.

Der Täter hatte an einem Morgen an der Mönchswalder Straße gelegen. Daraufhin hielten mehrere Leute an; darunter auch ein Ehepaar aus Demitz-Thumitz. Während der Mann mit der Polizei telefonierte, stieg Samer D. plötzlich in den Suzuki des 54-Jährigen und fuhr in Richtung Obergurig davon. Wenige Hundert Meter weiter verunglückte er jedoch. Das Auto landete im Straßengraben auf dem Dach. Der 23-Jährige lief ein Stück davon, wurde kurze Zeit später aber von Polizisten festgenommen, wobei er Widerstand leistete.

Zur Tatzeit stand Samer D. unter Drogeneinfluss. Das ergaben Untersuchungen. Der junge Mann, der seit einem Jahr in Deutschland ist und im Wehrsdorfer Asylbewerberheim untergebracht war, berichtete aber auch selbst davon, zuvor mit Bekannten in einer Wilthener Wohnung Marihuana geraucht zu haben. Er räumte alle ihm vorgeworfenen Taten ein und entschuldigte sich im Gerichtssaal mehrmals bei den Geschädigten. Laut Urteil muss der Syrer dem Mann und seiner 44-jährigen Frau jeweils 1 000 Schmerzensgeld zahlen und Kosten des Verfahrens tragen.

