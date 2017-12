Auto prallt in Bad Muskau gegen einen Imbiss 80-Jähriger verliert offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Skoda.

Bad Muskau. Ein 80-jähriger Mann hat am Dienstagmittag auf der Görlitzer Straße in Bad Muskau offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Skoda verloren. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochnachmittag mit.

Der Senior konnte seinen Wagen nicht mehr beherrschen und beschleunigte stark. Das Auto überquerte die Fahrbahn und prallte an ein Gebäude. Der darin befindliche Imbiss war zu dieser Zeit geschlossen. Der Senior und seine 64-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beträgt etwa 20 000 Euro zu Buche. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache erfolgen durch den Verkehrsdienst des Revier Weißwassers. (szo)

