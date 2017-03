Auto prallt gegen Mast

Diesel gestohlen Nossen. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte an einer Sattelzugmaschine MAN im Ortsteil Neubodenbach an der Straße Im Industriegebiet den Tankdeckel auf. Sie zapften rund 300 Liter Dieselkraftstoff ab.

Unfall beim Abbiegen Riesa. Ein Lkw DAF, an dessen Steuer ein 53 Jahre alter Fahrer war, stieß am Dienstagnachmittag auf der Berliner Straße in Höhe der Auffahrt zur B 169 beim Rechtsabbiegen mit seinem Auflieger gegen einen links neben ihm befindlichen Omnibus. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.