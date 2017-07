Auto, Mopeds und Werkzeug erbeutet Ein Einfamilienhaus in Olbersdorf, eine Scheune in Seifhennersdorf und acht Garagen in Reichenbach sind das Ziel von Einbrechern gewesen.

Drei Einbrüche sind die vergangenen Tage in Olbersdorf, Seifhennersdorf und Reichenbach passiert. Darüber informiert Polizeisprecherin Maren Steudner.

In Olbersdorf sind Unbekannte in der Zeit vom 1. bis 5. Juli gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der August-Bebel-Straße eingebrochen. Darin fanden sie die Fahrzeugschlüssel eines auf dem Grundstück stehenden roten VW Fox, Baujahr 2006, und fuhren mit dem Auto davon. Der Wagen hat einen Zeitwert von rund 2000 Euro. „Was die Täter noch aus dem Haus entwendeten, ist bisher nicht bekannt“, so die Sprecherin.

In Seifhennersdorf sind Diebe am 4. Juli, zwischen 1 und 7 Uhr, in eine Scheune an der Südstraße eingebrochen. Daraus stahlen sie ein Damenrad, ein Schweißgerät, einen Satz Kompletträder auf Stahlfelge sowie eine Schlagbohrmaschine im Gesamtwert von etwa 1600 Euro.

Gleich acht Garagen sind das Ziel von Unbekannten in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli auf Schulstraße in Reichenbach gewesen. Aus diesen nahmen sie zwei Mopeds S51 sowie diverse Kleingegenstände mit. Der Schaden: rund 1500 Euro. (szo/tc)

