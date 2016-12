Auto macht sich selbstständig

Lebensmittel und Getränke gestohlen Bautzen. Diebe sind am vergangenen Wochenende in ein Tiefkühllager in Bautzen eingebrochen. Aus dem Gebäude an der Steinstraße stahlen die Täter Getränke und Lebensmittel im Wert von etwa 1 000 Euro. Dazu kommt Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Scheibe demoliert Arnsdorf. Zwei Jugendliche bewarfen sich am Montagabend in Arnsdorf in einem Wartehäuschen am Bahnhof mit Steinen. Einer der Steine landete in der Scheibe des Unterstandes. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und stellte die beiden jungen Männer zur Rede. Noch bevor die Polizei eintraf, stiegen die Missetäter in den Zug nach Dresden und verschwanden. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro beziffert.

Unfall an der Tankstelle Hermsdorf. Am Montagmittag kam es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger stellte seinen Audi auf dem Gelände einer Tankstelle an der Dresdner Straße ab und vergaß offenbar, die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich selbstständig und rollte gegen eine Reifenluftfüllanlage. An dem Gerät entstand Sachschaden von etwa 2 500 Euro. Der Schaden am Fahrzeug wurde auf etwa 1 500 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.