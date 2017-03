Auto landet in der Roten Weißeritz Die Witterung wurde einer Fahrerin zum Verhängnis. Sie rutschte am Dienstagmorgen mit ihrem Pkw in die Rote Weißeritz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Fahrerin rutschte mit ihrem Pkw von der Schinderbrücke in die Rote Weißeritz. © Jan Püschel, Gemeindewehrleiter Freiwillige Feuerwehr Altenberg Die Fahrerin rutschte mit ihrem Pkw von der Schinderbrücke in die Rote Weißeritz.

Beide Insassinnen konnten sich selbst aus dem Auto befreien.

Glück im Unglück hatte am Dienstagmorgen die Besatzung dieses Pkw. Der Winter ist im oberen Osterzgebirge doch noch einmal zurückgekehrt. Über Nacht gab es leichte Minusgrade und noch einmal Neuschnee. Vermutlich ist deshalb die 48-jährige Fahrerin dieses Pkw auf der Straße von Altenberg nach Schellerhau kurz vorm Ortseingang an der Schinderbrücke wegen Straßenglätte ins Rutschen gekommen. Das Auto landete in der Roten Weißeritz. Die Fahrerin und ihre 54-jährige Beifahrerin konnten sich nach Angaben der Feuerwehr selbst aus der misslichen Lage befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Schellerhau sicherte die Unglücksstelle. Dann konnte nur noch der Abschleppdienst helfen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei insgesamt auf rund 4 500 Euro. (szo)

