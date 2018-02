Auto landet im Gebersbach Ein roter Kleinwagen kommt von der Straße ab. Weil Kraftstoff ausläuft, ist die Feuerwehr gefragt.

Auf dem Dach und in einem Bach gelandet war dieser rote Kleinwagen am Morgen im Waldheimer Ortsteil Gebersbach. © Feuerwehr Waldheim

Gebersbach. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ist ein roter Kleinwagen von der Straße abgekommen und im Waldheimer Ortsteil Gebersbach, in Höhe Talstraße 33, im Bach gelandet. Er kam auf dem Dach zum Liegen.

Weil aus dem Fahrzeug Kraftstoff austrat, wurden um 9.28 Uhr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim durch die Integrierte Rettungsleitstelle Chemnitz verständigt, wie Waldheims Ordnungsamtsleiterin Mandy Thümer am Mittwochmittag mitteilte. „Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hartha wurden daraufhin nachgefordert, um den Bach mittels ihrer mobilen Staustufen anstauen und so ein weiteres Verbreiten zu verhindern“, so Mandy Thümer. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und zwölf Kameraden bis 11.30 Uhr im Einsatz. Die Straße war währenddessen voll gesperrt.

Wie die Polizei unterdessen mitteilt, war die 19-jährige Fahrerin am Ende einer Linkskurvenach rechts von der Fahrbahn abgekommen, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich dabei. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7 500 Euro. (DA/sol)

