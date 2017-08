Auto landet auf dem Feld

Autobahnfahrt endet auf einem Feld Bautzen. Ein 69-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo befuhr am Sonnabend die Autobahn in Richtung Görlitz. Zwischen den Anschlussstellen Salzenforst und Bautzen West kam er gegen 21.55 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Wohnanhänger gestohlen Kamenz. In der Zeit von Freitagabend zu Sonnabendnachmittag haben in Kamenz Diebe einen weißen Caravan Bürstner Averso 590 LK entwendet. Der neuwertige Anhänger ohne Kennzeichen befand sich auf einem Firmengelände an der Straße „Am Ring“. Den Wert des Caravans schätzt der Eigentümer auf rund 27500 Euro. Des Weiteren entwendeten die Diebe das amtliche Kennzeichen KM-EY 100 eines auf dem Gelände stehenden Wohnmobils.

Mit 2,18 Promille Auto gefahren Bautzen. Am Sonnabendnachmittag fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Opel Zafira gegen 17.35 Uhr von der Muskauer Straße in Bautzen auf einen Parkplatz. Dort stieß sie beim Einparken gegen einen geparkten Audi A6 und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 3000 Euro. Anschließend wollte sich die Opelfahrerin vom Unfallort entfernen, was jedoch Zeugen verhinderten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die herbeigerufenen Polizeibeamten Alkohol in der Atemluft der Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt, begleiteten die Frau zur Blutentnahme und beschlagnahmten ihren Führerschein.

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn Ottendorf-Okrilla. Am Freitagabend befuhr ein 54-jähriger Audifahrer gegen 18.20 Uhr die A4 von Dresden in Richtung Görlitz. Kurz vor dem Parkplatz „Am Eichelberg“ in der Nähe von Ottendorf-Okrilla geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug schleuderte zurück in die rechte Fahrspur und prallte gegen einen dort fahrenden Skoda eines 35-Jährigen. Die Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 17000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es zu Behinderungen auf der Autobahn in Richtung Görlitz.

In Gartenlauben eingebrochen Bautzen. Diebe drangen in der Zeit von Donnerstag zu Freitag gewaltsam in zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Preuschwitzer Straße in Bautzen ein und entwendeten zwei elektrische Heckenscheren, eine Machete, eine Astsäge, drei Tennisschläger und ein Maulschlüsselset im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von 150 Euro.