Auto landet auf dem Dach

Skoda Yeti gestohlen Zeit: 07.10.2016, 06:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ort: Dresden, Tannenstraße Autodiebe stahlen am Freitag einen gesichert abgestellten braunen Skoda Yeti. Das fünf Jahre alte Fahrzeug hat einen Wert von knapp 16000 Euro. (szo)

Einbruch in drei Pkw Zeit: 07.10.2016, 15:55 Uhr bis 23:55 Uhr Ort: Dresden, Wiesentorstraße / Döbelner Straße / Louisenstraße Diebe brachen am Freitag auf unterschiedliche Art und Weise in drei gesichert abgestellte Pkw ein (BMW, Ford Fiesta, Fiat Scudo) und entwendeten Taschen mit Laptops, Ausweisdokumenten, Geldkarten sowie Bargeld in bisher unbekanntem Wert. Die Höhe des Sachschadens an den Fahrzeugen beträgt rund 1500 Euro. (szo)

Einbruch in Endhaltepunkt der DVB Zeit: 08.10.2016, 00:49 Uhr bis 05:45 Uhr Ort: Dresden, Am Vorwerksfeld Einbrecher hebelten am Samstag in den frühen Morgenstunden die Eingangstür auf und gelangten so in den Aufenthaltsraum. Dort knackten sie den Kaffeeautomaten auf und stahlen die Geldkassette. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt. (szo)

Einbruch in Pizzeria Zeit: 08.10.2016, 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr Ort: Dresden, Großenhainer Straße Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Sie durchsuchten alle Räume und Möbel und stahlen diverse technische Geräte sowie Bargeld. Die vermutlich gleichen Täter versuchten vergeblich in einen Friseursalon und eine Fahrschule in der Nähe der Pizzeria einzudringen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro. (szo)

Einbruch in Baustellencontainer Zeit: 07.10.2016, 16:30 Uhr bis 08.10.2016, 11:42 Uhr Ort: Dresden, Kesselsdorfer Straße Einbrecher begaben sich auf das Gelände einer Baustelle und brachen einen Baucontainer auf. Aus diesem entwendeten sie eine Schleifgiraffe mit Tasche im Wert von rund 800 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 200 Euro. (szo)

Wohnungsbrand Zeit: 08.10.2016, 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr Ort: Dresden, Sarrasanistraße Aus bisher ungeklärter Ursache brannte es in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Obwohl die Feuerwehr den Brand noch in der Entstehung löschte, bleibt die Wohnung wegen der Brandschäden vorerst unbewohnbar. Anwohner blieben unversehrt, die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. (szo)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Zeit: 08.10.2016, 20:07 Uhr Ort: Dresden, Königsbrücker Straße Ein Fußgänger überquerte am Samstagabend die Königsbrücker Straße an der Kreuzung Provianthofstraße in Richtung Charlotte-Bühler-Straße. Bei der Aktion erfasst ihn ein von einem von links kommender Mercedes CLA 200. Nach ersten Ermittlungen zeigte die Fußgängerampel rot, als der Mann die Straße querte - schwer verletzt kam er in eine Klinik. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 3000 Euro. (szo)