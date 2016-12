Auto landet auf dem Acker Eine Frau hat am Galgenberg in Ostritz die Kontrolle über ihren Peugeot verloren – und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. © Danilo Dittrich

Der Peugeot steht beschädigt auf einem Acker neben der S129. Zuvor ist die Fahrerin damit gegen 14.20 Uhr am Galgenberg in Ostritz unterwegs gewesen, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Peugeot kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf einem Acker. „Die Frau verletzte sich dabei schwer“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Sie kam in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 5000 Euro. (szo/tc)

