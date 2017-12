Auto kracht in Kottmarsdorfer Wohnhaus

In Kottmarsdorf prallte am Montag ein Renault gegen eine Hauswand. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus, den Bewohnern blieben der Schreck und der Schaden. © Toni Lehder

Kottmarsdorf. Keineswegs besinnlich verlief der erste Weihnachtsfeiertag für eine Familie in Kottmarsdorf. Gegen 11.30 Uhr, nach Angaben von Beobachtern sollen die Bewohner gerade am Mittagstisch gesessen haben, krachte ein Renault in die Wand ihres Hauses. Unangepasste Geschwindigkeit ist eine mögliche Ursache, die Ermittlungen der Polizei dazu dauern an. Alkohol sei nach ersten Erkenntnissen nicht im Spiel gewesen, erklärte die Polizeidirektion Görlitz auf Nachfrage.

Der 38-jährige Renaultfahrer war auf der Löbauer Straße in Richtung Löbau unterwegs. Er kam nach rechts von der Straße ab, überführ die Bordsteinkante und einen leichten Abhang und rutschte über die Wiese gegen das Haus. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aus dem Motorraum des Renaults stieg Qualm auf, ein Bewohner erstickte einen möglichen Brand mit dem Feuerlöscher im Keim. Die eintreffende Feuerwehr musste den Unglücksort nur noch Absichern. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. (szo)

