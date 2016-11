Auto kracht gegen Mauer Auf der Kreuzung Hohe Straße/Fichtestraße in Kamenz kam es am Freitagabend zu einem Unfall.

Das Auto landete an der Mauer © Rocci Klein

Am Freitag gegen 22 Uhr kam es in Kamenz auf der Kreuzung Hohe Straße/Fichtestraße zu einem Unfall. Hier stieß eine Frau mit ihrem Audi an der Kreuzung frontal gegen eine Mauer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Polizei kann noch keinen Grund dafür nennen, warum die Frau mit ihrem Auto gegen die Mauer geprallt ist. „Die Unfallursache wird erst noch ermittelt“, so eine Sprecherin im Lagezentrum der Polizei am Sonnabendvormittag. (szo)

