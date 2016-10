Auto kracht gegen Leitplanke

Frau gerettet Kamenz. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Sonnabendabend in die Kamenzer Schillstraße ausgerückt. Anwohner hatten die Polizei gerufen, da eine in einer Wohnung allein lebende Frau nicht mehr auf das Klingeln reagierte. Die Feuerwehr öffnete die Tür. Die 64-jährige Mieterin hatte in der Tat ein medizinisches Problem und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bedankt sich für den schnellen Hinweis.

Ins Schleudern geraten Bautzen / Weißenberg. Am Sonnabendnachmittag ist auf der A 4 zwischen den Bautzen-Ost und Weißenberg ein Hyundai in die Leitplanke geprallt. Der 58-jährige Fahrer fuhr in Richtung Görlitz und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Auto geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Hyundai wurde abgeschleppt.

Kegel verloren Uhyst / Burkau. Eine Sattelzugmaschine hat am Sonnabendnachmittag auf der A4 zwischen Uhyst und Burkau Teile der Ladung verloren. Mehrere Verkehrsleitkegel fielen bei voller Fahrt auf die Fahrbahn. Der 37-jährige Fahrer eines nachfolgenden Ford konnte nicht mehr ausweichen. Das Auto prallte gegen die Warnhütchen, es entstand geringer Sachschaden. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ob der Fahrer das Geschehen bemerkte, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Fahrzeuge konnten den Hindernissen ausweichen. Eine Streife der Autobahnpolizei sammelte die Kegel ein. Es laufen Ermittlungen zum Verdacht der Unfallflucht.

Werbetafel angezündet Bautzen. Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu Sonnabend in Bautzen in den Gesundbrunnenring gerufen worden. Randalierer hatten an einer Bushaltestelle ein Schild aus dem Boden gerissen und wenige Meter entfernt auf die Straße geworfen. Zudem steckten sie eine Werbetafel an dem Schild in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell, die Polizei ermittelt zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Garagen aufgebrochen Cunewalde. Acht Garagen sind in der Nacht zum Sonnabend in Cunewalde aufgebrochen worden. Die Taten geschahen auf einem Areal an der Hauptstraße. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein Lastenaufzug im Wert von etwa 150 Euro. Der Sachschaden bezifferte sich auf mehr als doppelt so viel. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.