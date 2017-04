Auto kracht gegen Laterne In Ottendorf-Okrilla hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet.

Ein Auto ist in Ottendorf-Okrilla frontal gegen eine Laterne gefahren. © Rico Löb

Ein Pkw ist am Montagmorgen auf der Radeberger Straße in Ottendorf-Okrilla frontal gegen eine Straßenlaterne geprallt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch offen. Ersten Informationen nach wurden zwei Menschen bei der Kollision verletzt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn.(szo)

