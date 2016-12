Auto kracht gegen Laterne Unfall am Dienstagnachmittag in Pulsnitz: Auf der Kamenzer Straße verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Pkw.

In Pulsnitz krachte am Dienstagnachmittag ein Auto gegen eine Laterne. © Jonny Linke

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Kamenzer Straße in Pulsnitz. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Kleinwagen und kam von der Straße ab. Dort kollidierte das Auto mit einem Zaun sowie einer Laterne. Nach ersten Informationen wurde die Fahrerin zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr aus Pulsnitz war im Einsatz, um aus dem Auto auslaufende Betriebsstoffe unschädlich zu machen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. (szo)

