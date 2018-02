Auto kollidiert mit Linienbus Auf der Berliner Straße in Weißwasser sind die beiden Fahrzeuge zusammengestoßen. Eine Frau musste aus ihrem Wagen befreit werden – und kam ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr hat die Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien müssen.

Und auch wegen auslaufender Betriebsstoffe waren die Kameraden im Einsatz.

Weißwasser. Am Dienstagnachmittag waren an der Berliner Straße in Weißwasser in Höhe Aldi ein Pkw und ein Linienbus zusammengestoßen.

Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Polizei in Görlitz wurde die Pkw-Fahrerin dabei verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Bus war leer, Fahrgäste deshalb nicht betroffen.

Zum Unfallhergang konnte die Polizei noch keine Angaben machen, der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion nahm seine Ermittlungen auf. Auch wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war es erforderlich, den Bereich der Unfallstelle weiträumig für den Verkehr zu sperren. Ein Hubschrauber brachte die Verletzte ins Krankenhaus.

