Auto in Freital aufgebrochen

In Freital wurde laut Polizei auf der Wilsdruffer Straße ein Auto aufgebrochen. Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe an einem VW Caddy ein. Aus dem Fahrzeug klauten sie ein Radio. Der Wert des Gerätes wurde noch nicht beziffert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 450 Euro. (szo)

