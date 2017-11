Auto im Parkhaus vom Görlitzer City-Center aufgebrochen Die Diebe kamen kurz nach Mitternacht und schlugen die Scheibe eines Polo ein.

Görlitz. Die Polizei wurde in der Nacht in das Parkhaus am Görlitzer City-Center gerufen. Hier hatten Unbekannte gegen halb eins die Scheibe eines VW Polo eingeschlagen und Gegenstände im Wert von ca. 30 Euro gestohlen. Der Schaden an der Seitenscheibe wird mit etwa 150 Euro beziffert. (szo)

