Auto-Gucken mit Schraubereinlage Mit 17 beteiligten Händlern fiel der Großenhainer Autofrühling etwas kleiner aus als in den vergangenen Jahren.

Wer ist der schnellste Radwechsler? Diplom-Ingenieur Daniel Heidrich (33) aus Großenhain wechselt in 4,12 Minuten. © Kristin Richter

Siegmar Riepert hat vorgesorgt. An seinem Imbissstand kann man sich nicht nur einen heißen Kesselgulasch einverleiben, sondern auch mit Glühwein aufwärmen. „Es ist nun mal April“, sagt der pensionierte Kupferbergwirt, „da muss man mit Kälte und Nässe rechnen.“ Für Riepert ist das kühle Wetter eher verkaufsfördernd. An die 200 Portionen köcheln in seiner Gulaschkanone vor sich hin. „Voriges Jahr hatten wir Dauerregen, da war der Kesselgulasch schon um 13 Uhr ausverkauft“, erinnert er sich. Von Regengüssen blieb der Großenhainer Autofrühling in diesem Jahr zwar weitgehend verschont. Aber es strich ein frostiger Westwind über Hauptmarkt und Frauenmarkt, so dass die meisten Besucher mit hochgeschlagenem Mantelkragen durchs Stadtzentrum flanierten.

Mit 17 ausstellenden Autohäusern fiel der 25. Autofrühling etwas schmaler aus als die Veranstaltungen in den Jahren zuvor, in denen bis zu 27 Aussteller vor Ort waren. Etliche Fahrzeughändler hatten aber ihre Modellpalette erweitert, so dass man den Schwund nicht wirklich bemerkte. Es standen wie immer mehr als 100 Autos auf dem Innenstadt-Pflaster. Das Frühjahr und der Herbst sind traditionell gute Jahreszeiten für die Verkäufer, und speziell im April steigt das Kundeninteresse. „Wir haben im Moment ganz schönen Stress“, erklärt Uwe Pfeiffer vom Autohaus Schmidt. Der Autofrühling bringe zwar noch einmal eine zusätzliche Belastung, aber natürlich müsse man als lokaler Anbieter mit von der Partie sein. Der Volvo-Händler aus dem Zschieschener Gewerbegebiet stellt auch das Fahrzeug, das für den Radwechsel-Wettbewerb vorgesehen ist. Zunächst traut sich niemand, vor Publikum Wagenheber und Schraubenschlüssel in die Hand zu nehmen. „Ich habe noch die Winterreifen drauf und stehe nicht so gut im Training“, winkt Großenhains Oberbürgermeister Sven Mißbach ab. Eigentlich ist sich das Stadtoberhaupt sonst für keinen Spaßwettkampf zu schade – selbst wenn es das Gummieuter-Melken beim Bauernmarkt ist. Dann aber beendet Sven Heidrich die peinliche Kunstpause. Vier Minuten und zwölf Sekunden braucht er für die Prozedur. „Die Muttern haben ein bisschen festgehangen, sonst wäre ich noch schneller gewesen“, sagt der Maschinenbauingenieur. Bei zwei Familienautos stehe viermal im Jahr Radwechsel an, und den mache er grundsätzlich per Hand. Als Preis winkt ein Fünfliter-Fässchen Bier, das bereits am Riepertschen Imbissstand bereitsteht.

Aufgemotzte Hingucker

Vorm Rathaus hat wieder das Driftsport-Team Position bezogen. Wirklich vorführen können die Jünger der qualmenden Reifen ihre Künste zwar nicht, denn dazu braucht es einen größeren Parcours, aber Aufsehen erregen ihre abgespeckten und motormäßig aufgemotzten Fahrzeuge schon. „Wir wollen zeigen, dass man mit einem Auto viel exotischere Dinge machen kann, als einfach nur auf der Straße herumzufahren“, sagt Driftpilot Steve Templin. Viele jüngere Leute wollen sich einmal hinters Lenkrad setzen und sich zumindest in ihrer Fantasie mit 160 Kilometern pro Stunde um die eigene Achse drehen. Jürgen Frömmel schlendert derweil mit zufriedener Miene durch die Autoreihen. Der Motorsport-Enthusiast hat den Autofrühling im Jahr 1993 ins Leben gerufen. „Es war damals die erste Veranstaltung dieser Art weit und breit“, sagt er. „Jetzt feiern wir mit vielen der beteiligten Autohäuser praktisch Silberhochzeit.“ Am Anfang sei er bis nach Weinböhla gefahren und habe bei den Händlern Klinken geputzt. Die Weinböhlaer sind immer noch dabei, außerdem stellen Meißner, Zeithainer, Riesaer und sogar Oschatzer in der Röderstadt aus. Die Anregung für den Autofrühling, erzählt Frömmel, stamme aus der Partnerstadt Öhringen. Anfang der 1990er Jahre hätten die Leute die Fahrzeuge ja noch vom Fleck weg gekauft. Später ging es vor allem ums Auto-Gucken und dann immer mehr ums drumherum. „Wir haben vieles ausprobiert – vom Bierkastenklettern bis zum Lkw-Ziehen“, sagt der heute 74-Jährige. Manches habe sich gut bewährt. Anderes, wie ein parallel stattfindender Einkauftag, eher nicht. Der agile Fotograf will seinen Job als Organisations-Chef des Autofrühlings nun abgeben. Veranstalter sei ja von jeher der Großenhainer Motorsportclub gewesen, und der werde die kleine Fahrzeugmesse auch weiterhin ausrichten.

