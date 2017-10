Auto gestohlen – Unfall gebaut Nach einer Verfolgungsfahrt kann die Polizei einen in Bischofswerda entwendeten Ford sicherstellen. Der Täter ist auf der Flucht.

In Wiesa bei Kodersdorf war Schluss mit der Fahrt im gestohlenen Kuga. © Danilo Dittrich

Als am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr in Bischofswerda das Telefon einer Autobesitzerin klingelte, kamen für sie vom anderen Ende der Leitung keine allzu guten Nachrichten. Das Polizeirevier Bautzen verständigte die Frau, dass ihr Ford Kuga in der vergangenen Nacht gestohlen wurde. Bundespolizisten konnten den Wagen zwar inzwischen sicherstellen. Aber der Autodieb hatte damit einen Unfall gebaut.

Der Ford war einer Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf gegen 3.30 Uhr auf der Autobahn zwischen Weißenberg und Nieder Seifersdorf aufgefallen. Im Tunnel Königshainer Berge sollte das Auto gestoppt werden. Der Fahrer ignorierte jedoch das Blaulicht des Dienstfahrzeuges, fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter und verließ über die Anschlussstelle Kodersdorf die Autobahn. Nach rasanter Fahrt über die B115 in Richtung Niesky bog der Kuga in Kodersdorf ab. Im Ortsteil Wiesa war dann die Fahrt zu Ende. Dort kollidierte das Auto seitlich mit einem Zaun und beschädigte zusätzlich einen Stromkasten.

Auch wenn sofort weitere Streifen und ein Diensthund nach dem Fahrer suchten, fehlt von diesem derzeit noch jede Spur. Ein Hubschrauber der Bundespolizei, der in der Nacht aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen zunächst nicht fliegen konnte, kommt nun für die Suche nach dem Verdächtigen zum Einsatz, heißt es von der Pressestelle der Bundespolizei.

Den Ermittlern spielt möglicherweise die Raserei des Fahrers in die Karten. Dieser war von einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage erfasst und entsprechend fotografiert worden. (szo)

