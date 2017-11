Unbekannte schlagen Scheibe ein Görlitz. Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende eine Scheibe eines Autohauses am Gewerbering in Görlitz eingeschlagen. Die entstandene Öffnung nutzten die Täter, um in das Innere zu gelangen und sich einen kompletten Reifensatz zu greifen. Der Stehlschaden betrug etwa 1.600 Euro. Zum Sachschaden konnten keine Angaben gemacht werden. Die aufnehmenden Polizeibeamten sicherten Spuren. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Auto gestohlen Olbersdorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag an der Südstraße in Olbersdorf einen geparkten Ford C-Max gestohlen. Das zwei Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen CO PZ 20 hat einen Zeitwert von rund 20.000 Euro. Nach dem Pkw wird international gefahndet. Die Soko Kfz führt die weiteren Ermittlungen.

Pumpen und Schläuche entwendet Horka. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagfrüh haben Unbekannte eine Baustelle in Horka am Kirchsteg betreten. Die Täter entwendeten insgesamt drei Schmutzwasserpumpen, dazugehörige Schläuche und weitere Arbeitsmaterialien. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1.970 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Senior fährt gegen Renault und danach weiter Weißwasser. Am Sonntagmorgen hat sich ein 87-jähriger Skoda-Fahrer auf der Gutenbergstraße in Weißwasser unerlaubt vom Unfallort entfernt. Dort fuhr der Senior mit unzureichendem Seitenabstand an der geöffneten Fondtür eines Renaults vorbei, sodass er gegen diese stieß und rund 4.000 Euro Sachschaden verursachte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort. Auch ein Zeuge, welcher den Fahrer an der Kreuzung Lutherstraße/ Gutenbergstraße ansprach, führte nicht zur erhofften Einsicht des Herren. Unbeirrt fuhr er weiter. Der Nutzer des beschädigten Laguna verständigte die Polizei. Eine Streife des Reviers Weißwasser ermittelte den Unfallverursacher. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Verkehrspolizei ermittelt.

Diebe steigen ins Hotel ein Görlitz. Montagfrüh ist ein bisher Unbekannter in ein Hotel an der Konsulstraße in Görlitz eingedrungen. Er versuchte in die verschlossenen Räumlichkeiten zu gelangen und verursachte dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Außerdem nahm er sich Lebensmittel und diverse Gegenstände mit. Der Stehlschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Kriminaltechniker sicherten Spuren und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.