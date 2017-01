Auto gerät in Brand Feuerwehreinsatz am Donnerstagvormittag in Bischheim: Aus dem Motorraum eines VW schlugen Flammen.

Mit viel Schaum wurde der Autobrand gelöscht. © Rico Löb

Zu einem brennenden Auto sind am Donnerstagvormittag die Feuerwehren aus Bischheim und Gersdorf ausgerückt. Auf der Schulstraße in Bischheim war aus noch unbekannter Ursache ein VW in Brand geraten. Die Flammen hatten sich bereits auf den gesamten Motorraum ausgebreitet und griffen gerade auch auf den Innenraum des Wagens über. Die Bischheimer Feuerwehrleute gingen mit einem massiven Schaumeinsatz gegen das Feuer vor.

Die Feuerwehr Gersdorf hielt noch weiteres Löschwasser bereit, konnte aber noch vor Abschluss der Löscharbeiten wieder ins Gerätehaus zurückkehren. Verletzt wurde niemand. (szo)

