Auto gerät auf Böschung

Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Auto auf der Hohen Straße in Kamenz geriet dieser Mercedes auf eine Böschung. © Jonny Linke

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Kamenz. Kurz nach 18 Uhr kollidierten auf der Hohen Straße in der Nähe von Kaufland zwei Autos. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Mercedes auf der Hohen Straße stadteinwärts unterwegs. Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet er nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der Mercedes kam erst auf einer Böschung neben der Straße zum Stehen. Die beiden Insassen der Fahrzeuge erlitten Verletzungen. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Wiesa war vor Ort, um die Straße zwischen den Einmündungen Fichte- und Muhle-Straße voll zu sperren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (szo)

