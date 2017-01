Auto geht in Flammen auf

Bautzen. Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei auf der A 4 bei Salzenforst ein in Richtung Görlitz fahrenden VW Passat mit Anhänger. Der 31-jährige Fahrer hatte sein Gespann mit 23 Fahrrädern sowie einem Elektro-Scooter beladen. Außerdem befanden sich am Anhänger die Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug. Da der Pole keinen Eigentumsnachweis für die Räder vorweisen konnte und eines der Bikes zur Fahndung stand, stellten die Polizisten die Ladung sicher. Der Ermittlungsdienst des Autobahnpolizeireviers ermittelt zum Verdacht der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Hehlerei.

Einbruch in Keller

Radeberg. In der vergangenen Woche sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Radeberger Flügelweg eingedrungen. Die Täter entwendeten aus einer Box zwei Bierkästen. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf etwa 15 Euro. Am Keller entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.