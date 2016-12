Auto fällt Baum

Diebe stehlen Nudeln

Riesa. In den vergangenen Tagen hatte sich Diebe in einen Garagenkomplex am Alten Pfarrweg begeben und versucht, mehrere Garagentore aufzuhebeln. In einem Fall konnten sie das Tor öffnen und durchsuchten anschließend den in der Garage abgestellten Honda. Aus dem Kofferraum des Wagens stahlen sie letztlich etwa fünf Kilogramm Nudeln im Wert von etwa sechs Euro. Daneben hatten sie jedoch Sachschaden an der Kofferraumklappe sowie am Garagentor verursacht. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert.