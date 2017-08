Auto fährt Neunjährigen an Am Donnerstagnachmittag ist in Ebersbach zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Symbolbild © dpa

Ebersbach-Neugersdorf. Am Donnerstagnachmittag ist in Ebersbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Polizeidirektion Görlitz in ihrem aktuellen Medienbericht mit.

Ein 31-Jähriger war beim Ausparken mit seinem Auto an der Johann-Andreas-Schubert-Straße gegen einen neunjährigen Jungen gefahren. Das Kind wurde laut Polizei durch den Zusammenstoß leicht verletzt. (szo)

