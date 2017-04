Auto fährt Kind in Löbau an

Auseinandersetzung endet in Schaufensterscheibe Görlitz. Am Montagabend kam es in Görlitz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern unter den Arkaden des leer stehenden Kaufhauses an der Frauenkirche. Zeugen riefen die Polizei, nachdem sich zwei Personen geschlagen hatten und in eine Schaufensterscheibe gefallen waren. Ein 25-jähriger Deutscher erlitt dabei lebensbedrohliche Bauchverletzungen. Anschließend flüchtete der 19-jährige beteiligte Pole. Zeugen kümmerten sich um den schwer verletzten Mann. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Klinikum. Dort wurde er notoperiert. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers griff den 19-Jährigen in Tatortnähe auf. Der Mann hatte Schnittverletzungen und war alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,66 Promille. Wieso sich die beiden Männer geprügelt haben, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Die Kriminalpolizei befasst sich mit dem Fall.

Einbrecher auf frischer Tat gestellt Rothenburg. Am Montagabend hat eine Zeugin am Martinshof in Rothenburg einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Der 38-jährige Rothenburger hatte ein Fenster eingeschlagen und war in ein Büro eingedrungen. Die 48-jährige Frau rief die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen einer Streife in Schach. Gestohlen wurde nichts, der Sachschaden betrug rund 750 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bedankt sich bei der Zeugin für ihr couragiertes Einschreiten.

Wohnungseinbruch und mehrere Versuche Mittelherwigsdorf. In der Nacht zu Montag haben in Eckartsberg Unbekannte versucht, in mehrere Wohnhäuser an der Eckartsberger Straße, der Löbauer Straße sowie der Geschwister-Scholl-Straße einzudringen. Sie hinterließen an den Eingangstüren Hebelspuren. Am Sandweg gelang den Tätern das Eindringen in ein Einfamilienhaus. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop sowie eine Geldbörse. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 350 Euro. Die Täter hinterließen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat in allen vier Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Kind angefahren Löbau. Am Montagnachmittag kam es in Löbau zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Seat Ibiza die Sachsenstraße und bog auf einen Parkplatz ab. Dort übersah er offenbar einen 13-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1100 Euro.

Mann bei einer Sachbeschädigung ertappt Weißwasser. Am späten Montagabend hat ein Anwohner der Schweigstraße in Weißwasser einen 21-jährigen Weißwasseraner bei einer Sachbeschädigung ertappt. Der alkoholisierte Tatverdächtige hatte gegen den Kühler eines parkenden Opels getreten und dabei Schaden von etwa 200 Euro verursacht. Eine alarmierte Streife notierte die Personalien des Heranwachsenden. Die Kriminalpolizei wird sich mit der Sachbeschädigung befassen.

Einbruchsversuch in VW Caddy Gablenz. In der Nacht zu Montag haben in Gablenz Unbekannte versucht, einen VW Caddy am Krauschwitzer Weg zu entwenden. Die Täter brachen in den Wagen ein, beschädigten das Zündschloss, konnten den Motor jedoch nicht starten. Sie entkamen ohne Beute und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann entblößte sich Görlitz. Am Montagabend hat sich in Görlitz ein unbekannter Mann auf dem Mühlweg vor einer Passantin entblößt und onaniert. Die 21-Jährige rief die Polizei. Der vermutlich polnisch sprechende, tätowierte Tatverdächtige flüchtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Toyota Avensis entwendet Görlitz. Am Montag haben in Görlitz Unbekannte einen grauen Toyota Avensis entwendet. Der etwa ein Jahr alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen GR-RB 767 befand sich an der Friedhofstraße. Den Zeitwert schätzte der Eigentümer auf rund 23000 Euro. Im Auto befanden sich neben diversen persönlichen Gegenständen auch ein Navigationsgerät der Marke Garmin im Wert von insgesamt etwa 500 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Toyota wird international gefahndet.

Drei Autoradios entwendet Görlitz. Unbekannte sind in insgesamt drei Fahrzeuge eingedrungen. In der Jakob-Böhme-Straße entwendeten die Täter aus einem Mazda 323 das Radio sowie eine Sonnenbrille. An der Bismarckstraße stahlen die Diebe aus einem BMW 520i sowie einem Mitsubishi Colt jeweils das Autoradio. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 600 Euro. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1200 Euro. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen.