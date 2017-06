Auto fährt in Treppenaufgang Erneut hat ein Autofahrer einen Hausflur in Meißen für eine Ausfahrt gehalten und saß dann fest.

Der ortsfremde Meißen-Besucher hatte einen engen Treppenaufgang für eine Ausfahrt gehalten.

Für die Rangierarbeiten war die wichtige Durchfahrtsstraße in Richtung Triebischtal zeitweise gesperrt. Es entwickelte sich ein Stau.

Plötzlich ging es nicht mehr vor und zurück. Die Schnauze des weißen Mercedes hing am frühen Montagabend in der Luft und ragte weit auf den Fußweg der Meißner Neugasse. Das Fahrzeug saß auf seinem Unterboden fest. Der ortsfremde Meißen-Besucher hatte einen engen Treppenaufgang für eine Ausfahrt gehalten. Erst mithilfe eines Bergefahrzeugs konnte der Mercedes über eine Rampe aus seiner misslichen Lage befreit werden. Für die Rangierarbeiten war die wichtige Durchfahrtsstraße in Richtung Triebischtal zeitweise gesperrt. Es entwickelte sich ein Stau.

Ein ähnlicher Fall wie dieser hatte sich an der gleichen Stelle bereits im Mai 2014 ereignet. Eine Weinböhlaerin wollte damals das Parkhaus der Sparkasse verlassen. Doch dann ging alles schief. Die Weinböhlaerin bog falsch ab. Licht erschien am Ende des Tunnels. Die Neugasse kam in Sicht. Es wurde zwar etwas eng und ein paar zusätzliche Lenkzüge wurden nötig. Aber die resolute Dame schöpfte keinen Verdacht. Plötzlich jedoch machte ihr grauer Audi einen verdächtigen Sprung. Hinten und vorn hingen die Räder in der Luft. Das Auto saß im Treppenaufgang fest.

Bereits im Frühjahr vor drei Jahren kam von der Polizei die Empfehlung, die Problemstelle zu entschärfen und die Beschilderung der Ausfahrt des Parkhauses zu prüfen sowie den Treppenaufgang durch Poller abzusperren. Sonst bestünde die Gefahr, dass weitere Autofahrer falsch abbiegen könnten. Genau dieser Fall ist nun eingetreten.

In sogenannten Sozialen Netzwerken wurden Fotos der Irrfahrt sehr rege geteilt und auch ein Zusammenhang zu dem ähnlich gearteten Vorfall 2014 hergestellt. Die Kommentare wiesen teilweise auf die verwirrende Beschilderung im Parkhaus hin oder trugen spöttischen Charakter. (SZ/pa)

